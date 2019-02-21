30 безумных желаний

Режиссер: Питер Хатчингс

Жанры: Драма, Комедия, Приключения.

Келвин – мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай – девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Питер Хатчингс

В ролях: Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс, Нина Добрев, Кен Жонг, Тайлер Хэклин, Дэвид Кокнер, Пейтон Лист, Титус Берджесс, Соня Уолгер, Марго Бингхэм

Музыка: Спенсер Дэвид Хатчингс