30 безумных желаний
Режиссер:Питер Хатчингс
Жанры: Драма, Комедия, Приключения.
Жанры: Драма, Комедия, Приключения.
Келвин – мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай – девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Питер Хатчингс
В ролях:Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс, Нина Добрев, Кен Жонг, Тайлер Хэклин, Дэвид Кокнер, Пейтон Лист, Титус Берджесс, Соня Уолгер, Марго Бингхэм
Музыка:Спенсер Дэвид Хатчингс
В ролях:Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс, Нина Добрев, Кен Жонг, Тайлер Хэклин, Дэвид Кокнер, Пейтон Лист, Титус Берджесс, Соня Уолгер, Марго Бингхэм
Музыка:Спенсер Дэвид Хатчингс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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