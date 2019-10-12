33 слова о дизайне



Жанры: Документальный.

Киноальманах «33 слова о дизайне» – это фильм-исследование дизайна в России. Многие считают, что «русского подхода» к дизайну не существует. Но что если они недооценивают влияние культуры, истории и окружающей

действительности на стиль и эстетические ориентиры тех, кто формирует нашу визуальную среду?

Руководители онлайн-школы дизайна Bang Bang Education Наташа Климчук, Тим Черный и Оля Морозова собрали компанию из 33 современных русских дизайнеров. Среди них множество известных имен: Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев, Олег Пащенко. Все они говорят и думают по-русски, неизбежно вдохновляются тем, что вошло в наш быт, книги, практики, праздники, историческую память и моду. С помощью этих 33 проводников альманах попробует нащупать особенности и границы нашего национального восприятия красоты и взглянуть, какие этические и эстетические ценности мы несем миру.

Продолжительность: 100 мин