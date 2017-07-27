2pac: Легенда
Режиссер:Бенни Бум
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Биографическая лента расскажет о неизвестных фактах из жизни рэпера, актера, поэта и активиста Тупака Шакура, погибшего в 25 лет. Его мать, Афени Шакур, растила сына в атмосфере политического неравнодушия, воспитывая в нем чувство протеста, которое нашло выражение в его уличной поэзии. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Джереми Хафт, Эд Гонзалез, Стивен Багатурян
В ролях:Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн, Keith Robinson, Джамал Вулард, Доминик Сантана, Кори Хардрикт
Музыка:Джон Песано
В ролях:Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн, Keith Robinson, Джамал Вулард, Доминик Сантана, Кори Хардрикт
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
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