135139

2pac: Легенда

Режиссер:Бенни Бум
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

Биографическая лента расскажет о неизвестных фактах из жизни рэпера, актера, поэта и активиста Тупака Шакура, погибшего в 25 лет. Его мать, Афени Шакур, растила сына в атмосфере политического неравнодушия, воспитывая в нем чувство протеста, которое нашло выражение в его уличной поэзии. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Джереми Хафт, Эд Гонзалез, Стивен Багатурян
В ролях:Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн, Keith Robinson, Джамал Вулард, Доминик Сантана, Кори Хардрикт
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 27 по 30 июля
19:55 (350)
c 31 июля по 2 августа
19:55 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 27 по 28 июля
00:05 (150 р.)
c 29 по 30 июля
00:05 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 28 июля
18:10 (150 р.)
c 29 по 30 июля
18:10 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?