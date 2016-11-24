28 панфиловцев

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа

Жанры: Военный, Драма.

Ноябрь 1941-го. Армия Гитлера уже на подступах к Москве – остается последний рубеж, и сердце России будет смято и уничтожено. Однако решающее наступление было отбито силами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию – панфиловской. 28 бойцов из 4-й роты в течение четырех часов ценой собственных жизней сдерживали атаку фашистов на разъезде Дубосеково под Волоколамском.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Андрей Шальопа

В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко

Музыка: Михаил Костылев