28 панфиловцев
Режиссер:Ким Дружинин, Андрей Шальопа
Жанры: Военный, Драма.
Жанры: Военный, Драма.
Ноябрь 1941-го. Армия Гитлера уже на подступах к Москве – остается последний рубеж, и сердце России будет смято и уничтожено. Однако решающее наступление было отбито силами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию – панфиловской. 28 бойцов из 4-й роты в течение четырех часов ценой собственных жизней сдерживали атаку фашистов на разъезде Дубосеково под Волоколамском.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Андрей Шальопа
В ролях:Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко
Музыка:Михаил Костылев
В ролях:Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко
Музыка:Михаил Костылев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:24 ноября 2016
Ограничения:12+
Дата релиза:24 ноября 2016
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