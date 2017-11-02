24 часа на жизнь

Режиссер: Брайан Смрз

Жанры: Боевик, Триллер, Фэнтези.

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Зак Дин, Джим МакКлейн, Рон Мита

В ролях: Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Сюй Цин, Эйдан Уайток, Эндрю Моргадо

Музыка: Тайлер Бейтс