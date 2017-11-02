137343

24 часа на жизнь

Режиссер:Брайан Смрз
Жанры: Боевик, Триллер, Фэнтези.

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Зак Дин, Джим МакКлейн, Рон Мита
В ролях:Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Сюй Цин, Эйдан Уайток, Эндрю Моргадо
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:ЮАР, Гонконг
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
2 ноября
c 3 по 5 ноября
18:00 (350)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?