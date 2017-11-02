24 часа на жизнь
Режиссер:Брайан Смрз
Жанры: Боевик, Триллер, Фэнтези.
Жанры: Боевик, Триллер, Фэнтези.
Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Зак Дин, Джим МакКлейн, Рон Мита
В ролях:Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Сюй Цин, Эйдан Уайток, Эндрю Моргадо
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Рутгер Хауэр, Итан Хоук, Пол Андерсон, Лиам Каннингэм, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Сюй Цин, Эйдан Уайток, Эндрю Моргадо
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:ЮАР, Гонконг
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
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