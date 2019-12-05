21 мост
Режиссер:Брайан Кирк
Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Триллер.
Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе 21 мост.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Адам Мервис, Мэттью Майкл Карнахан
В ролях:Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Стефан Джеймс, Кит Дэвид, Александр Сиддиг, Луис Канселми, Виктория Картахена, Гари Карр
Музыка:Alex Belcher, Генри Джекман
В ролях:Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Стефан Джеймс, Кит Дэвид, Александр Сиддиг, Луис Канселми, Виктория Картахена, Гари Карр
Музыка:Alex Belcher, Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
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