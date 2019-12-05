21 мост

Режиссер: Брайан Кирк

Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Триллер.

Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе 21 мост.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Адам Мервис, Мэттью Майкл Карнахан

В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Стефан Джеймс, Кит Дэвид, Александр Сиддиг, Луис Канселми, Виктория Картахена, Гари Карр

Музыка: Alex Belcher, Генри Джекман