144191

22 мили

Режиссер:Питер Берг
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Приключения.

Призраки – элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле – реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Lea Carpenter, Грэм Роланд
В ролях:Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Ико Уайс, Джон Малкович, Ронда Раузи, Карло Альбан. Natasha Goubskaya, Сиэль, Сэм Медина, Кит А. Болден
Музыка:Джефф Руссо
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 23 по 24 августа
11:15 (150)
c 25 по 26 августа
11:15 (190)
c 27 по 29 августа
11:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №3
c 23 по 24 августа
13:05 (200 р.)
17:15 (300 р.)
21:30 (300 р.)
c 25 по 26 августа
13:05 (300 р.)
17:15 (300 р.)
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 августа
20:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 августа
22:50 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 24 августа
15:40 (300)
19:30 (390)
23:40 (300)
c 25 по 26 августа
15:40 (390)
19:30 (390)
23:40 (300)
c 27 по 29 августа
15:40 (200)
19:30 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 августа
13:15 (300)
c 25 по 26 августа
13:15 (390)
c 27 по 29 августа
13:15 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 23 по 24 августа
18:05 (190)
c 25 по 26 августа
18:05 (240)
27 августа
18:05 (190)
28 августа
18:05 (150)
29 августа
18:05 (190)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?