22 мили
Режиссер:Питер Берг
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Приключения.
Призраки – элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле – реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Lea Carpenter, Грэм Роланд
В ролях:Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Ико Уайс, Джон Малкович, Ронда Раузи, Карло Альбан. Natasha Goubskaya, Сиэль, Сэм Медина, Кит А. Болден
Музыка:Джефф Руссо
В ролях:Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Ико Уайс, Джон Малкович, Ронда Раузи, Карло Альбан. Natasha Goubskaya, Сиэль, Сэм Медина, Кит А. Болден
Музыка:Джефф Руссо
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:23 августа 2018
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