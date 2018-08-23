22 мили

Режиссер: Питер Берг

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Приключения.

Призраки – элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле – реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Lea Carpenter, Грэм Роланд

В ролях: Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Ико Уайс, Джон Малкович, Ронда Раузи, Карло Альбан. Natasha Goubskaya, Сиэль, Сэм Медина, Кит А. Болден

Музыка: Джефф Руссо