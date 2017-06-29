2:22
Режиссер:Пол Карри
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Тодд Стейн, Нэйтан Паркер
В ролях:Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Carma Sharon, Керри Армстронг, Мариса Ламоника
Музыка:Лиза Джеррард, James Orr
В ролях:Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Carma Sharon, Керри Армстронг, Мариса Ламоника
Музыка:Лиза Джеррард, James Orr
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:29 июня 2017
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