2+1
Режиссер:Хьюго Желен
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Сэмюэль живет на солнечном побережье южной Франции в окружении любящих и заботливых людей. Он не обременен никакой ответственностью, а работа не отнимает у него много сил. Но все меняется, когда одна из его бывших заявляет, что у них есть дочь, и оставляет Сэмюэля с маленькой девочкой по имени Глория. Новоиспеченный отец понимает, что неспособен позаботиться о ребенке и хочет вернуть малышку ее матери, уехавшей в Лондон. Но все попытки найти ее заканчиваются провалом. Обосновавшись в городе, Сэмюэль и Глория становятся счастливой семьей, но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с намерением вернуть свою дочь.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Эухенио Дербес, Igor Gotesman, Хьюго Желен
В ролях:Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид
Музыка:Роб Симонсен
Производство:Франция, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:12 января 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:12 января 2017
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