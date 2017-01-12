2+1

Режиссер: Хьюго Желен

Жанры: Комедия.

Сэмюэль живет на солнечном побережье южной Франции в окружении любящих и заботливых людей. Он не обременен никакой ответственностью, а работа не отнимает у него много сил. Но все меняется, когда одна из его бывших заявляет, что у них есть дочь, и оставляет Сэмюэля с маленькой девочкой по имени Глория. Новоиспеченный отец понимает, что неспособен позаботиться о ребенке и хочет вернуть малышку ее матери, уехавшей в Лондон. Но все попытки найти ее заканчиваются провалом. Обосновавшись в городе, Сэмюэль и Глория становятся счастливой семьей, но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с намерением вернуть свою дочь.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Эухенио Дербес, Igor Gotesman, Хьюго Желен

В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид

Музыка: Роб Симонсен