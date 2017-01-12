129616

2+1

Режиссер:Хьюго Желен
Жанры: Комедия.

Сэмюэль живет на солнечном побережье южной Франции в окружении любящих и заботливых людей. Он не обременен никакой ответственностью, а работа не отнимает у него много сил. Но все меняется, когда одна из его бывших заявляет, что у них есть дочь, и оставляет Сэмюэля с маленькой девочкой по имени Глория. Новоиспеченный отец понимает, что неспособен позаботиться о ребенке и хочет вернуть малышку ее матери, уехавшей в Лондон. Но все попытки найти ее заканчиваются провалом. Обосновавшись в городе, Сэмюэль и Глория становятся счастливой семьей, но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с намерением вернуть свою дочь.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Эухенио Дербес, Igor Gotesman, Хьюго Желен
В ролях:Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид
Музыка:Роб Симонсен
Производство:Франция, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:12 января 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 января
15:10 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 13 января
10:30 (150 р.)
19:00 (300 р.)
c 14 по 15 января
10:30 (200 р.)
19:00 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 12 по 15 января
11:10 (300)
18:10 (350)
16 января
11:10 (150)
18:10 (250)
17 января
11:10 (150)
18 января
11:10 (150)
18:10 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?