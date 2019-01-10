1+1: Голливудская история

Режиссер: Нил Бёргер

Жанры: Драма, Комедия.

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Джон Хартмир, Эрик Толедано, Оливье Накаш

В ролях: Николь Кидман, Кевин Харт, Брайан Крэнстон, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Женевьева Энджелсон, Эйджа Наоми Кинг, Амара Каран, Джахи Диалло Уинстон

Музыка: Роб Симонсен