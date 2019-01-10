1+1: Голливудская история
Режиссер:Нил Бёргер
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Джон Хартмир, Эрик Толедано, Оливье Накаш
В ролях:Николь Кидман, Кевин Харт, Брайан Крэнстон, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Женевьева Энджелсон, Эйджа Наоми Кинг, Амара Каран, Джахи Диалло Уинстон
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Николь Кидман, Кевин Харт, Брайан Крэнстон, Джулианна Маргулис, Голшифте Фарахани, Тейт Донован, Женевьева Энджелсон, Эйджа Наоми Кинг, Амара Каран, Джахи Диалло Уинстон
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
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