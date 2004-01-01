Звёздная команда

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Это чудесная сказка о дружбе и счастье, где добро побеждает зло, а мечты сбываются, даже если они о звездах и путешествиях к далеким космическим галактикам.

Об этом мечтают не только жители земли, но и обитатели подводного мира. В нашем спектакле это возможно.

Вы увидите невероятные приключения морской принцессы Русалочки и её друга, популярного во всем мире персонажа – анимационной птички «angry-bird» Вас ждет путешествие в космос с самой глубины океана. Огромный, в несколько раз больше человеческого роста Тритон-повелитель морей, поднимет из пучины гигантский летучий корабль, управлять которым будет светящийся робот-капитан Мак-Куини. Вы узнаете главные тайны моря. Как познакомились Русалочка и «angry-bird»? Из-за чего разгневался морской владыка? Что скрывает баба-Яга? На ваших глазах совершатся чудеса, раскроются секреты, о которых поведает вам известный мультимедийный краб Себастьян.

В нашем спектакле Вы познакомитесь с популярными героями мультфильмов: миньоном, котом Томом, Королевой Эльзой, свинкой Пеппой. Не дадут заскучать весёлые матросы-Барбарики и суперзвезды Маша и Медведь. Вы увидите светодиодное шоу фантастических киборгов,полет Человека-Паука!

Только для Вас, новейшие технологии, декорации в формате 5D+. Герои сходят на сцену прямо с киноэкрана и оживают на Ваших глазах. На сцене разольется интерактивное море, по которому пройдут светодиодные корабли. В нашем спектакле задействовано более 50 сценических костюмов и уникальная пятиметровая кукла. Красивейшие мелодии, экспрессивная хореография, эффектные декорации от знаменитых постановщиков «Карибского карнавала» дарят встречу с самой романтической премьерой сезона.

Поднимитесь на палубу корабля, загадайте заветное желание, поверьте в свою мечту – и она обязательно осуществится!

Достать Луну с неба невозможно? Не тут-то было! Нашу луну, можно даже потрогать!

Подарите своим любимым детишкам незабываемый праздник и насладитесь одним из лучших шоу России!