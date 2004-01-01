Звезды современности

Анатолий Тосс – один из наиболее ярких писателей наших дней. Его книги вызывают восторг и культовое поклонение во многих странах мира. Роман «Фантазии женщины средних лет» назван «Независимой газетой» лучшей книгой года. В произведении, ставшем бестселлером во многих странах мира, мастерски перемешались и психологический триллер, и любовная драма, и тонкие философские размышления, и детективный сюжет, и просто чуткие, понятные всем жизненные переживания. Ну, и конечно, концовка, которую невозможно предугадать и которая не может не ошеломить.

Юрий Поляков – советский, русский писатель, драматург, киносценарист и общественный деятель.

Роман «Любовь в эпоху перемен» оправдывает свое название. Это тонкое повествование о сложных отношениях главного героя Гены Скорятина, редактора еженедельника «Мир и мы», с тремя главными женщинами его жизни. И в то же время, это первая в отечественной литературе попытка разобраться в эпохе Перестройки, жестко рассеять мифы, понять ее тайные пружины, светлые и темные стороны. Впрочем, и о современной России автор пишет в суровых традициях критического реализма. Как всегда, читателя ждут острый сюжет, яркие характеры, язвительная сатира, острые словечки, неожиданные сравнения, смелые эротические метафоры.

Алексей Иванов — российский писатель и сценарист. Лауреат многочисленных литературных премий.

Обжигающие сюжеты сложил Алексей Иванов в роман-пеплум «Тобол». В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии.

Роман «Географ глобус пропил», экранизированный в 2013 году, - вовсе не о том, что весёлый парень Витька не может в своей жизни обрести опору. И не о том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в собственную ученицу. Это роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом. Роман о том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить «душу живую», не впасть в озлобление или гордыню, а жить по совести и любви».

Татьяна Полякова – российская писательница, популярный автор произведений в жанре «авантюрный детектив».

В детективной повести Татьяны Поляковой «Свой, чужой, родной» главная героиня Валентина живет напротив старого заброшенного дома. Здание пугает и притягивает ее. Однажды за ужином сосед Тины, следователь, рассказывает о найденном неподалеку трупе мужчины с отрезанными кистями. А после, спустя пару дней, девушка обнаруживает в парке тело женщины и понимает: убийства как-то связаны. С этого момента Тина начинает собственное расследование, которое раскроет мрачные тайны прошлого…

Юрий Никитин – советский и российский писатель, который пишет в жанрах славянского фэнтези, научной фантастики, исторического романа. Поклонникам этих жанров хорошо знакома уникальная книжная серия «Трое из леса», положившая начало русскому фэнтезийному героическому эпосу. Цикл создавался автором с 1993 года и включил в себя два десятка романов о приключениях невров Олега, Таргитая и Мрака, вынужденных уйти из уютного и родного дремучего леса во враждебный и неизвестный большой мир. Читатели в своих отзывах отмечают простой, но искрометный авторский юмор и своеобразную манеру повествования, уникальность героев цикла и насыщенность сюжета событиями – как выдуманными писателем, так и реально происходившими много веков назад. В книгах «Трое из леса», «Начало всех Начал», «Трое в Песках» поднимаются глубокие философские вопросы об эволюции человечества, неумолимости технического прогресса, смысле жизни, добре и зле.