Звезды современности

Андрей Рубанов (р. 1969) – прозаик, кинодраматург. Автор книг в жанре автобиографической прозы, или «нового реализма», фантастических романов, сценариев к фильмам и сериалам: «Толстые. Династия», «София», «Викинг». Широкую известность получил автобиографический роман «Сажайте, и вырастет» о жизни нелегального банкира в «лихие» девяностые. Рубанов – финалист международной премии имени Стругацких, «Большой книги» за сборник рассказов «Стыдные подвиги» и роман «Патриот»), «Национального бестселлера». «Патриот» также удостоен литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза», а в 2019 году главный приз «Нацбеста» получил роман «Финист – ясный сокол».

Павел Санаев (р. 1969) – писатель, переводчик, актер, сценарист и режиссер. «Похороните меня за плинтусом»» – автобиографическая повесть на основе детских впечатлений о жизни в семье деда, актёра Всеволода Санаева, и его жены Лидии. Книга посвящена актеру и режиссеру Ролану Быкову, отчиму автора. Повесть удостоена премии журнала «Октябрь», номинировалась на Букеровскую премию, экранизирована и поставлена на сценах ведущих театров России и зарубежья. Роман-дилогия «Хроники Раздолбая» – непрямое продолжение книги «Похороните меня за плинтусом» – рассказывает о проблеме взросления, становления личности на фоне слома эпох. «Нулевой километр» – литературная адаптация оригинального сценария к фильму.

Мария Метлицкая (р. 1959) работает в жанре малой прозы. Ее стиль отличают сочный язык, увлекательные сюжеты, легкая ирония. Метлицкая без морализаторства и депрессивности описывает судьбы простых людей и поднимает серьезные проблемы. Среди ярких произведений автора – книги из серий «За чужими окнами», «Современные рассказы о любви», «Негромкие люди Марии Метлицкой», «Перемены к лучшему», «Все возрасты любви», «Рассказы о самом важном». По романам «И шарик вернется», «Дневник свекрови» сняты телесериалы.

Марина Юденич (р. 1959) – писатель, журналист, политтехнолог, колумнист сайта телеканала RT. Автор книг в жанре психологического детектива с элементами мистики и публицистики: «Антиквар», «Доля ангелов», «Сен-Женевьев-де-Буа», «Титаник» плывет». Особняком стоит роман «Нефть» о борьбе за обладание нефтяными территориями, основанный на документальных событиях.

Александр Тамоников (р. 1959) – автор военно-политических романов и детективов, лауреат премии общественного признания «Лучшие перья России». Увиденное за годы военной службы легло в основу творческой деятельности. Книги писателя стали бестселлерами и выходят миллионным тиражом. Среди популярных циклов – «Боевые бестселлеры А. Тамоникова», «Войны и судьбы», «Грозовые ворота», «Проект «Эльба», «Спецназ. Воин России». Роман «Рота уходит в небо» стал основой сценария сериала «Грозовые ворота».

Сергей Тармашев (р. 1974) пишет в жанре фантастики (постапокалиптики). Его произведения неоднократно входили в число бестселлеров российских книжных магазинов. Книги автора выходят в сериях по названиям вымышленных миров: «Ареал», «Древний», «Отель «Оюнсу», «Тьма», «Холод».

Помимо отдельных изданий, на выставке представлены произведения писателей в сборниках «Петербург-нуар: рассказы», «Десятка: антология современной русской прозы», «Все о моем доме: рассказы, эссе», «Очарованный остров: новые сказки об Италии», «Свой путь».