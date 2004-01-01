Звездные барышни

В конкурсе принимают участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал, из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Полярный, Заозерск, Мончегорск, поселков Сафоново, Спутник и Печенга.

Участницы подготовят визитные карточки «Будем знакомы», во время которых представят себя и расскажут о своей профессии. Девушки исполнят творческие номера в любом жанре в конкурсе «Минуты славы…», а этап «Ах, какая женщина!» позволит «звездным барышням» продемонстрировать наряды, изготовленные из подручных материалов, и продефилировать в вечернем туалете.

По результатам работы жюри всем участницам вручаются дипломы в номинациях конкурса и памятные сувениры. Победительнице вручается диплом победителя и присваивается титул «Звездная барышня».

Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения к Вооруженным силам, силовым структурам и ведомствам, укрепление межведомственных культурных связей.