Звездная страна
Песни советской эстрады
Песни советской эстрады
Программа концерта:
Когда вам 20 лет (Слова: М. Матусовский Музыка: В.Соловьев-Седой)
Загадай желание (Слова:Р.Рождественский, Музыка:А.Бабаджанян)
Да (Слова: Л. Ошанин, Музыка: А. Островский,)
Три слова (Слова:Р.Рождественский,Музыка: О. Фельцман)
Полынь (Слова:Р.Рождественский, Музыка:А. Пахмутовой)
Желаю Вам (Слова:Р.Рождественский, Музыка: Ю. Гуляев)
Там, за облаками (Слова:Р.Рождественский, Музыка:М. Фрадкина)
Я тебя подожду (Слова: Л. Ошанин, Музыка: А. Островский,)
Нежность (Слова: Н. Добронравов и С. Гребенников, Музыка: А. Пахмутова)
Не исчезай (Слова: А. Вознесенский, Музыка: М. Таривердиев)
Аист (Слова: В. Семернин, Музыка: А. Островский)
Колыбельная сыну (Слова:М.Исаковского, Музыка: М.Блантера)
В сиреневых сумерках (Слова:Р.Рождественский, Музыка: М.Фрадкин)
Песенка о счастье (Слова: К. Филиппова, Музыка: К. Акимов)
Эхо любви (Слова:Р.Рождественский,Музыка: Е. Птичкин)
Звездная страна (Слова: Н. Добронравов, Музыка: М. Таривердиев)
Прозвучит инструментальная музыка советских композиторов 20 века
Екатерина Ефремова — голос
Евгений Попов — скрипка
Екатерина Охраминская — виолончель
Петр Макаров — фортепиано
Станислав Одиноков — бас-гитара
Сергей Дудецкий — ударные
300-400 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
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