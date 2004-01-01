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Звездная страна

Песни советской эстрады

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта:

Когда вам 20 лет (Слова: М. Матусовский Музыка: В.Соловьев-Седой)

Загадай желание (Слова:Р.Рождественский, Музыка:А.Бабаджанян)

Да (Слова: Л. Ошанин, Музыка: А. Островский,)

Три слова (Слова:Р.Рождественский,Музыка: О. Фельцман)

Полынь (Слова:Р.Рождественский, Музыка:А. Пахмутовой)

Желаю Вам (Слова:Р.Рождественский, Музыка: Ю. Гуляев)

Там, за облаками (Слова:Р.Рождественский, Музыка:М. Фрадкина)

Я тебя подожду (Слова: Л. Ошанин, Музыка: А. Островский,)

Нежность (Слова: Н. Добронравов и С. Гребенников, Музыка: А. Пахмутова)

Не исчезай (Слова: А. Вознесенский, Музыка: М. Таривердиев)

Аист (Слова: В. Семернин, Музыка: А. Островский)

Колыбельная сыну (Слова:М.Исаковского, Музыка: М.Блантера)

В сиреневых сумерках (Слова:Р.Рождественский, Музыка: М.Фрадкин)

Песенка о счастье (Слова: К. Филиппова, Музыка: К. Акимов)

Эхо любви (Слова:Р.Рождественский,Музыка: Е. Птичкин)

Звездная страна (Слова: Н. Добронравов, Музыка: М. Таривердиев)

Прозвучит инструментальная музыка советских композиторов 20 века

Екатерина Ефремова — голос

Евгений Попов — скрипка

Екатерина Охраминская — виолончель

Петр Макаров — фортепиано

Станислав Одиноков — бас-гитара

Сергей Дудецкий — ударные

Филармония
18 марта
17:00
Цены

300-400 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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