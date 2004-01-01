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Этот год группа ЗВЕРИ объявила годом акустики, а значит многие города России и ближнего зарубежья услышат хорошо знакомые песни в новом звучании в программе «Акустика. Лучшее».

Для группы ЗВЕРИ акустика это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная фишка этой программы – балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы ЗВЕРИ Герман Осипов. Зрители услышат главные хиты и пару сюрпризов, вся хитрость – в аранжировках.

ЗВЕРИ – российская группа, созданная в 2001 бессменным фронтменом коллектива Романом Билыком (Рома Зверь) и по праву является одной из лучших отечественных живых групп в России. Всем известные хиты ЗВЕРЕЙ долгое время занимали лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии, которую до сих пор мало кому удается превзойти.

Они покорили стадион Лужники в 2004 и 2 раза СК Олимпийский - в 2004 и в 2011. Отыграв более 1 000 концертов в более чем в 200 городах и преодолев более миллиона километров, группа продолжает гастрольную деятельность.

Кроме того, коллектив отмечен солидным арсеналом премий: "Mtv Rma" 2004, 2005, 2006, "Mtv Ema" 2004, "Дебют" 2005, "Муз-ТВ" в номинациях "Лучший альбом" 2004, "Лучший концерт" 2004 и "Лучшая рок-группа" 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, "Music Box" в номинации "Лучшая группа" 2013.

Лауреаты: Чартова Дюжина, MTV, Муз-ТВ, Ru-ТВ, Fuzz и т.д.