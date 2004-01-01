Звери Мурманской области

На выставке можно увидеть и лесного великана - лося и небольшого норвежского леминнга, обитающего только у нас в области и в Фенноскандии. Фотографии сделаны в ходе различных экспедиций в 2000-е годы сотрудниками музея Большаковым А. А. и Дзенисовым Г. А.

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