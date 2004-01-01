ЗОЖ. Профилактика гриппа и простудных заболеваний

Когда начинается сезон гриппа? По каким симптомам можно распознать грипп? Как проводить профилактику? Какое лечение поможет, если защититься не удастся? Ответить на эти вопросы помогут издания выставки.

Чтобы снизить риск заражения гриппом, нужно своевременно проводить профилактику. Защитные меры помогут избежать болезни в простудный сезон и остаться здоровым. Делать прививку нужно не тогда, когда начинается сезон гриппа, а заблаговременно. Обычно это конец сентября. Организму нужно время для выработки иммунного ответа. Данные статистики показывают, что за всю историю медицины с помощью вакцинопрофилактики было спасено больше жизней, чем с помощью всех других методов медицины, вместе взятых! Полезную информацию о прививках можно получить из книги Андрея Федорова «Вся правда о прививках».

Чтобы иммунная система работала без перебоев, ей необходимы полезные вещества. Что такое витамины? Лекарства, которые продают в аптеке, или необходимые пищевые вещества? Какова роль витаминов в организме, сколько их нужно человеку? Почему витаминов не хватает? И главное - что делать, чтобы обеспечить себя этими жизненно важными биологически активными веществами, и как питаться

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Об испытанном способе укрепления здоровья, повышения сопротивляемости организма различным заболеваниям - закаливании – рассказывают журналы «Сестринское дело», «Физкультура и спорт» и др.