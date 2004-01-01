Зов Севера

Фотовыставка знакомит с творческими работами Дмитрия Горшенева, участника фотоклуба «Народная фотостудия Мурманск», члена Союза фотохудожников России.

Дмитрий – участник трех фотопроектов, посвященных Мурманской области и городу Мурманску: «Здесь мой причал…», «Русская Лапландия», «От моря Баренца до моря Белого». Его работы активно экспонируются на клубных фотовыставках: «Глазами северян», «Вода и лед, камень и жизнь» (Финляндия), «С любовью к северу» (Латвия). В творческой копилке автора – несколько персональных выставок, прошедших в Мурманске, Североморске, Заполярном и Пскове.

Фотография всегда отражает точку зрения автора – в объектив попадает именно то, что он считает наиболее значимым. Снимки Дмитрия погружают в магическую красоту Кольского полуострова. Экспозиция покажет живописные уголки края с самых захватывающих ракурсов.