Артисты Московского независимого театра порадуют юных зрителей волшебной сказкой, раскрыв любимую историю с другой стороны.

Мораль сказки такова: доброта, скромность и отзывчивость, всепрощение и трудолюбие – черты, которыми должна обладать будущая принцесса. Это история о справедливом чуде и человеческом счастье, которое обрела главная героиня. Она учит прощать близким людям их проступки, а не отвечать злом на зло.

В истории показаны разные персонажи, которые так или иначе сыграли свою роль в судьбе Золушки. Несмотря на все испытания, девушка не отчаивается даже в самых безнадежных ситуациях. Поэтому у сказки счастливый конец, который оставляет у зрителя светлый след в душе, даря надежду и желание совершать только добрые поступки.