Золушка
Волшебная сказка для юных зрителей
Волшебная сказка для юных зрителей
Артисты Московского независимого театра порадуют юных зрителей волшебной сказкой, раскрыв любимую историю с другой стороны.
Мораль сказки такова: доброта, скромность и отзывчивость, всепрощение и трудолюбие – черты, которыми должна обладать будущая принцесса. Это история о справедливом чуде и человеческом счастье, которое обрела главная героиня. Она учит прощать близким людям их проступки, а не отвечать злом на зло.
В истории показаны разные персонажи, которые так или иначе сыграли свою роль в судьбе Золушки. Несмотря на все испытания, девушка не отчаивается даже в самых безнадежных ситуациях. Поэтому у сказки счастливый конец, который оставляет у зрителя светлый след в душе, даря надежду и желание совершать только добрые поступки.
Трагикомедия о любви в двух действиях по пьесе Дарьи Верясовой в постановке Никиты Ковалева