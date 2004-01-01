Золотые купола

Январь – особый месяц для православного человека. Рождество Христово, Святки, Крещение… Естественно, что в это время православные соборы переполнены прихожанами, которые не только молятся, но и восторгаются гармонией своего храма.

Православный храм – это подобие неба на земле, место особенного присутствия. Трехчастный храм - алтарь, центральная часть и притвор - соответствует трехчастной человеческой природе - дух, душа, тело.

Шедевры древнерусской архитектуры известны всему миру – Храм Покрова на Нерли, Храм Христа Спасителя, Исаакиевский собор, успенский собор Московского Кремля и многие другие, построенные по всей России с древних времен до современности.

С давних пор столицу нашей Родины Москву называли «златоглавой». Иностранцы, посетившие древний город, бывали поражены множеством золотых сверкающих на солнце куполов. В фонде библиотеки есть уникальная серия книг Юрия и Зинаиды Шамуриных «Культурныя сокровища России» 1913 года издания. Отдельный том «Москва въ ея старине» посвящен православной архитектуре столицы. Также в этой серии представлены тома ««Ростовъ Великий. Троице-Сергиева Лавра», «Великий Новгород», «Калуга. Тверь. Тула. Торжок», «Ярославль. Романовъ-Борисоглъбскъ. Угличъ». Эти издания интересны не только описаниями древней архитектуры, но и уникальными фотографиями.

Одной из святынь православия является икона. На выставке представлены издания, посвященные истории иконописи и житиям святых. Широко известен в православии феномен чудотворной иконы. Книга С. Алексеева «100 чудотворных икон» позволяет не только ознакомиться с самыми известными чудотворными иконами, но и узнать подходящие случаю молитвы.

Мурманская область также богата православными местами. Им посвящена книжная серия «Святыни Кольского Севера», в которой вышли: фотоальбом «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера», книги Игумена Митрофана (Баданина) «История Кандалакшского монастыря» и «Кашкаранские святыни Терского берега».