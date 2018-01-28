Золотой Цыпленок

Приглашаем самых маленьких зрителей на театрализованный спектакль! Яркие роли и декорации, запоминающаяся музыка и искренние сердца! Кроме этого, юных театралов ждут веселые игры и конкурсы, фотосессия с героями сказки, море впечатлений и эмоций.

Спектакль представит детский музыкально-драматический театр «Карнавал» из Санкт-Петербурга.