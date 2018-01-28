Золотой Цыпленок
Театрализованный спектакль в White Rabbit
Театрализованный спектакль в White Rabbit
Приглашаем самых маленьких зрителей на театрализованный спектакль! Яркие роли и декорации, запоминающаяся музыка и искренние сердца! Кроме этого, юных театралов ждут веселые игры и конкурсы, фотосессия с героями сказки, море впечатлений и эмоций.
Спектакль представит детский музыкально-драматический театр «Карнавал» из Санкт-Петербурга.
800 р.
Информация по телефону: 55-77-77
Новогодняя сказка с оригинальным сюжетом
Новогодняя музыкальная сказка для детей