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Золотой Цыпленок

Театрализованный спектакль в White Rabbit

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События: Спектакли, Детские праздники.

Приглашаем самых маленьких зрителей на театрализованный спектакль! Яркие роли и декорации, запоминающаяся музыка и искренние сердца! Кроме этого, юных театралов ждут веселые игры и конкурсы, фотосессия с героями сказки, море впечатлений и эмоций.

Спектакль представит детский музыкально-драматический театр «Карнавал» из Санкт-Петербурга. 

White Rabbit
28 января 2018
11:00 - 13:00
Цены

800 р.

Информация по телефону: 55-77-77

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