Золотой кикстартер

Мотоклуб «Murman Riders» MCC приглашает мотоциклистов и друзей на новогодний мото-балаган!

Новогодние костюмы золотого цвета приветствуются. Берем хорошее настроение и вперед – прощаться со старым годом! Вас ждет необычное путешествие вместе с Буратино и друзьями в загадочную Новогоднюю страну Дураков. Каждый станет участником интерактивного представления. Подарки, живая музыка, а также кое-что еще!