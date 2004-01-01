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Золотой кикстартер

Новогодняя вечеринка в Rock'n'Roll Music Bar!

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События: Вечеринки.

Мотоклуб «Murman Riders» MCC приглашает мотоциклистов и друзей на новогодний мото-балаган! 

Новогодние костюмы золотого цвета приветствуются. Берем хорошее настроение и вперед – прощаться со старым годом! Вас ждет необычное путешествие вместе с Буратино и друзьями в загадочную Новогоднюю страну Дураков. Каждый станет участником интерактивного представления. Подарки, живая музыка, а также кое-что еще!

Rock'n'Roll music bar
23 декабря
20:00
Цены

1000 р. (В билет включены оливье, рюмаха для настроения, мандарины для запаха, сальцо для питательности и прочие загадочные штучки).

Бронирование столов только после выкупа билетов.

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