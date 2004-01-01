Золотой кикстартер
Новогодняя вечеринка в Rock'n'Roll Music Bar!
Мотоклуб «Murman Riders» MCC приглашает мотоциклистов и друзей на новогодний мото-балаган!
Новогодние костюмы золотого цвета приветствуются. Берем хорошее настроение и вперед – прощаться со старым годом! Вас ждет необычное путешествие вместе с Буратино и друзьями в загадочную Новогоднюю страну Дураков. Каждый станет участником интерактивного представления. Подарки, живая музыка, а также кое-что еще!
1000 р. (В билет включены оливье, рюмаха для настроения, мандарины для запаха, сальцо для питательности и прочие загадочные штучки).
Бронирование столов только после выкупа билетов.
Большое Новогоднее путешествие в Gray Goose
Любимому пабу 7 лет!