Знаток саамской письменности

Георгий Мартынович Керт (1923-2009) – доктор филологических наук, лингвист, специалист по прибалтийско-финским и саамским языкам России. Он участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, где собрал значительный текстовой и магнитофонный материал по языку и фольклору саамов.

Георгий Керт является автором более 200 печатных работ, из которых 8 монографий. Среди них «Саамская топонимная лексика», «Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии», «Словарь саамско-русский и русско-саамский», «Саамский язык». Во многом благодаря научной и просветительской деятельности Керта был сохранён язык саамского народа.

На выставке представлены труды Георгия Мартыновича Керта из фонда Областной научной библиотеки.