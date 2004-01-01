Знаток саамской письменности
Выставка к 95-летию со дня рождения Георгия Керта
Выставка к 95-летию со дня рождения Георгия Керта
Георгий Мартынович Керт (1923-2009) – доктор филологических наук, лингвист, специалист по прибалтийско-финским и саамским языкам России. Он участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, где собрал значительный текстовой и магнитофонный материал по языку и фольклору саамов.
Георгий Керт является автором более 200 печатных работ, из которых 8 монографий. Среди них «Саамская топонимная лексика», «Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии», «Словарь саамско-русский и русско-саамский», «Саамский язык». Во многом благодаря научной и просветительской деятельности Керта был сохранён язык саамского народа.
На выставке представлены труды Георгия Мартыновича Керта из фонда Областной научной библиотеки.
Информация по телефону: 45-08-58
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