Знаменитые писатели и поэты

Серия «ЖЗЛ» известна всем любителям книг. Наряду с Большим театром в области сценического искусства, Третьяковской галереей и Русским музеем в живописи, ЖЗЛ – подлинное национальное достояние. Гордая эмблема серии – зажженный факел – освещает путь в историю жизни великих людей прошлого и современности.

Очередная выставка цикла «ЖЗЛ - 85 лет» посвящена знаменитым писателям и поэтам. Жизнеописания творцов слова тесно переплетены с судьбой России и временем, повлиявшим на их творчество.

На выставке можно увидеть самые спрашиваемые книги из серии «Жизнь замечательных людей»: «Лермонтов: Мистический гений» Владимира Бондаренко, «Зощенко» Валерия Попова, «Быт и бытие Марины Цветаевой» Виктории Швейцер. Одно из наиболее интересных изданий – биография Валентина Распутина, написанная его давним знакомым, известным поэтом Андреем Румянцевым. Автор правдиво воссоздаёт непростой жизненный путь своего героя, отношения с современниками, историю создания произведений, соединяя личные впечатления с редкими архивными документами, письмами, записями бесед.