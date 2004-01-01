Наталья Казютина, художник, искусствовед, поэт. Родилась и выросла в Мурманске, училась в Ярославле по специальности эксперт-искусствовед. Участвует в выставках с 1993 года. Картины художницы находятся в частных собраниях Мурманска, Ярославля, Москвы, а также в Норвегии и США.

Творческое кредо автора - постоянное развитие и эксперимент.



Выставка интересна разнообразием представленных направлений и техник - от масляной живописи до фрески. Целью применения той или иной техники для Натальи всегда являлось максимальное использование выразительных средств материала. В экспозиции будут представлены картины как давние, характеризующие художницу как состоявшегося мастера, так и новые, исходящие из метода автоматизма, даже если их можно отнести к фигуративному искусству и увидеть на них знакомые очертания. Так же будут представлены произведения, которые стали результатом очень сильных переживаний драматических событий российской действительности.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22