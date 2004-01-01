Знакомьтесь – наш орган!

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Концерт Тараса Багинеца (орган, Екатеринбург)
Концерт Тараса Багинеца (орган, Екатеринбург)
Перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса органистов – Тарас Багинец (орган, Екатеринбург). Концерт ведет музыкальный критик, ведущий телеканала «Культура» и радио «Россия» – Артём Варгафтик (Москва).
Программа концерта:
Перотин «Органум»
Иоганн Себастьян Бах Педальное упражнение, Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господь Иисус Христос» (из «Органной книжечки») Токката ре минор
Пётр Ильич Чайковский Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (переложение для органа А.Черток)
Шарль-Мари Видор Токката из Органной Симфонии №5
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии
Выступление Марты Серобян
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