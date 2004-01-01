Знакомьтесь – наш орган!

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Концерт Тараса Багинеца (орган, Екатеринбург)

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События: Концерты.

Перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса органистов – Тарас Багинец (орган, Екатеринбург). Концерт ведет музыкальный критик, ведущий телеканала «Культура» и радио «Россия» – Артём Варгафтик (Москва).

Программа концерта:

Перотин «Органум»

Иоганн Себастьян Бах Педальное упражнение, Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господь Иисус Христос» (из «Органной книжечки») Токката ре минор

Пётр Ильич Чайковский Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (переложение для органа А.Черток)

Шарль-Мари Видор Токката из Органной Симфонии №5

Филармония
12 ноября
15:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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