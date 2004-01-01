Первый weekend весны в Okean Hall

Okean Hall приготовил для тебя грандиозный подарок! Молодая, стильная и амбициозная – ZIVERT!

Сияй в эту ночь вместе с ней! Зарядись энергией бесконечного космоса! Отправься в удивительный полёт в мир синти-поп ритмов и неоновых огней! Не пропусти!

Первый и единственный концерт ZIVERT в Мурманске!