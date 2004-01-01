ZIVERT
Первый weekend весны в Okean Hall
Первый weekend весны в Okean Hall
Okean Hall приготовил для тебя грандиозный подарок! Молодая, стильная и амбициозная – ZIVERT!
Сияй в эту ночь вместе с ней! Зарядись энергией бесконечного космоса! Отправься в удивительный полёт в мир синти-поп ритмов и неоновых огней! Не пропусти!
Первый и единственный концерт ZIVERT в Мурманске!
1200 р.
Информация по телефону: (8152) 288-789
Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана
Благотворительный концерт