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ZIVERT

Первый weekend весны в Okean Hall

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События: Концерты.

Okean Hall приготовил для тебя грандиозный подарок! Молодая, стильная и амбициозная – ZIVERT!

Сияй в эту ночь вместе с ней! Зарядись энергией бесконечного космоса! Отправься в удивительный полёт в мир синти-поп ритмов и неоновых огней! Не пропусти!

Первый и единственный концерт ZIVERT в Мурманске!

Okean Hall
2 марта
23:00
Цены

1200 р.

Купить электронный билет

Информация по телефону: (8152) 288-789

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