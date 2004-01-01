Зимняя сюита
Концерт Анны Сусловой (орган) и Анны Шкуровской (арфа)
Концерт Анны Сусловой (орган) и Анны Шкуровской (арфа)
Программа концерта:
- «Трепак»
- «Танец Феи Драже»
- «Китайский танец»
- «Арабский танец»
- «Танец пастушков»
- «Па-де-де»
АННА ШКУРОВСКАЯ (арфа)
Коренная москвичка, родилась в семье потомственных музыкантов. Окончила Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных и Российскую академию музыки им. Гнесиных в классе заслуженного работника культуры РФ, профессора Агазарян М.М.
Анна Шкуровская является лауреатом:
С 1996 года ведет активную концертную деятельность в составе «Гранд - Дуэта» арф, дуэта с флейтой и органом. Является приглашённой солисткой симфонического оркестра Белгородской Государственной филармонии. Принимала участие в фондовых записях на Мосфильме с оркестром кинематографии. Сейчас 1-я арфа Жуковского Симфонического оркестра под управлением Народного артиста России С.И.Скрипки.
АННА СУСЛОВА (орган)
В 2006 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «композиция» (профессор К. К. Баташев), а в 2007 по классу «орган» (профессор А.А.Паршин). В 2010 закончила аспирантуру по специальности «орган» (профессор А.А.Паршин).
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в т.ч. IX Международного конкурса им. Марчелло Галанти (Италия) - 2 премия; VII Международного конкурса "Don Vincenzo Vitti" (Италия) - 1премия.
А.Суслова регулярно участвует в международных фестивалях «Музыка в изгнании» (с 2009 г.), «Музыка И.С.Баха».
В настоящее время является координатором образовательных программ при Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Москве, а также преподает в музыкальной школе искусств №14.Выступает как сольно, так и в составе различных ансамблей в концертных залах и соборах Москвы и городах России.
В апреле 2012 года успешно защитила диссертацию на ученую степень кандидата искусствоведения по теме «Александр Гильман. Жизнь и творчество».
А.Суслова - автор многочисленных статей и публикаций. В 2015 г. закончила стажировку по специальности «орган» в Национальной консерватории г.Страсбург (Франция).
500 - 700 р.
Подробная информация: 45-08-67
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