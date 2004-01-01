Зимняя сюита

Программа концерта:

И.С. Бах Хорал из Кантаты №147 «Господь в моём сердце» для органа и арфы

Г.Ф. Гендель Пассакалья для арфы соло

Г.Ф. Гендель Прибытие Царицы Савской из оратории «Соломон» для органа и арфы

И.С. Бах-А. Вивальди Концерт для органа ля минор в 3-х частях BWV 593

К. Сальседо Ночная песнь для арфы соло

Попурри на темы рождественских песен:

Украинская народная песня «Щедрик»

Holy Night

Deck the Halls

We wish you a Merry Christmas

Jingle Bells для органа и арфы

Ж. Бедард Рождественская токката для органа соло

П.И. Чайковский Сюита из балета "Щелкунчик" для арфы и органа

- «Трепак»

- «Танец Феи Драже»

- «Китайский танец»

- «Арабский танец»

- «Танец пастушков»

- «Па-де-де»

АННА ШКУРОВСКАЯ (арфа)

Коренная москвичка, родилась в семье потомственных музыкантов. Окончила Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных и Российскую академию музыки им. Гнесиных в классе заслуженного работника культуры РФ, профессора Агазарян М.М.

Анна Шкуровская является лауреатом:

Международного конкурса «Классическое наследие» (Москва, 1994),

Российского юношеского конкурса арфистов (Москва, 1996),

Международного конкурса камерных ансамблей (Арль, Франция,

Международного благотворительного фонда «Новые имена»,

Общественного фонда «Русское исполнительское искусство»,

Фонда «Русское классическое наследие»,

Благотворительного фонда Элины Быстрицкой.

С 1996 года ведет активную концертную деятельность в составе «Гранд - Дуэта» арф, дуэта с флейтой и органом. Является приглашённой солисткой симфонического оркестра Белгородской Государственной филармонии. Принимала участие в фондовых записях на Мосфильме с оркестром кинематографии. Сейчас 1-я арфа Жуковского Симфонического оркестра под управлением Народного артиста России С.И.Скрипки.



АННА СУСЛОВА (орган)

В 2006 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «композиция» (профессор К. К. Баташев), а в 2007 по классу «орган» (профессор А.А.Паршин). В 2010 закончила аспирантуру по специальности «орган» (профессор А.А.Паршин).

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в т.ч. IX Международного конкурса им. Марчелло Галанти (Италия) - 2 премия; VII Международного конкурса "Don Vincenzo Vitti" (Италия) - 1премия.

А.Суслова регулярно участвует в международных фестивалях «Музыка в изгнании» (с 2009 г.), «Музыка И.С.Баха».

В настоящее время является координатором образовательных программ при Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Москве, а также преподает в музыкальной школе искусств №14.Выступает как сольно, так и в составе различных ансамблей в концертных залах и соборах Москвы и городах России.

В апреле 2012 года успешно защитила диссертацию на ученую степень кандидата искусствоведения по теме «Александр Гильман. Жизнь и творчество».

А.Суслова - автор многочисленных статей и публикаций. В 2015 г. закончила стажировку по специальности «орган» в Национальной консерватории г.Страсбург (Франция).