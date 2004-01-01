154132

Зимняя сюита

Концерт Анны Сусловой (орган) и Анны Шкуровской (арфа)

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Программа концерта:

  • И.С. Бах Хорал из Кантаты №147 «Господь в моём сердце» для органа и арфы
  • Г.Ф. Гендель Пассакалья для арфы соло
  • Г.Ф. Гендель Прибытие Царицы Савской из оратории «Соломон» для органа и арфы
  • И.С. Бах-А. Вивальди Концерт для органа ля минор в 3-х частях BWV 593
  • К. Сальседо Ночная песнь для арфы соло
  • Попурри на темы рождественских песен:
  • Украинская народная песня «Щедрик»
  • Holy Night
  • Deck the Halls
  • We wish you a Merry Christmas
  • Jingle Bells для органа и арфы
  • Ж. Бедард Рождественская токката для органа соло
  • П.И. Чайковский Сюита из балета "Щелкунчик" для арфы и органа

- «Трепак»
- «Танец Феи Драже»
- «Китайский танец»
- «Арабский танец»
- «Танец пастушков»
- «Па-де-де»

АННА ШКУРОВСКАЯ (арфа)

Коренная москвичка, родилась в семье потомственных музыкантов. Окончила Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных и Российскую академию музыки им. Гнесиных в классе заслуженного работника культуры РФ, профессора Агазарян М.М.

Анна Шкуровская является лауреатом:

  • Международного конкурса «Классическое наследие» (Москва, 1994),
  • Российского юношеского конкурса арфистов (Москва, 1996),
  • Международного конкурса камерных ансамблей (Арль, Франция,
  • Международного благотворительного фонда «Новые имена»,
  • Общественного фонда «Русское исполнительское искусство»,
  • Фонда «Русское классическое наследие»,
  • Благотворительного фонда Элины Быстрицкой.

С 1996 года ведет активную концертную деятельность в составе «Гранд - Дуэта» арф, дуэта с флейтой и органом. Является приглашённой солисткой симфонического оркестра Белгородской Государственной филармонии. Принимала участие в фондовых записях на Мосфильме с оркестром кинематографии. Сейчас 1-я арфа Жуковского Симфонического оркестра под управлением Народного артиста России С.И.Скрипки.

АННА СУСЛОВА (орган)

В 2006 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «композиция» (профессор К. К. Баташев), а в 2007 по классу «орган» (профессор А.А.Паршин). В 2010 закончила аспирантуру по специальности «орган» (профессор А.А.Паршин).
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в т.ч. IX Международного конкурса им. Марчелло Галанти (Италия) - 2 премия; VII Международного конкурса "Don Vincenzo Vitti" (Италия) - 1премия.
А.Суслова регулярно участвует в международных фестивалях «Музыка в изгнании» (с 2009 г.), «Музыка И.С.Баха».

В настоящее время является координатором образовательных программ при Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Москве, а также преподает в музыкальной школе искусств №14.Выступает как сольно, так и в составе различных ансамблей в концертных залах и соборах Москвы и городах России.

В апреле 2012 года успешно защитила диссертацию на ученую степень кандидата искусствоведения по теме «Александр Гильман. Жизнь и творчество».

А.Суслова - автор многочисленных статей и публикаций. В 2015 г. закончила стажировку по специальности «орган» в Национальной консерватории г.Страсбург (Франция).

Филармония
13 февраля
18:00
Цены

500 - 700 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?