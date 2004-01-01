Зимняя сказка
Выставка Клуба любителей вышивки «Северяночка» Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея
Выставка Клуба любителей вышивки «Северяночка» Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея
В 2006 году в Мурманском областном Центре художественных ремёсел появился клуб вышивки «Северяночка».
Идея его создания родилась после выставки «Вышитая картина». Участниц объединил общий интерес и желание делиться опытом и вдохновением друг с другом.
За 13 лет мастера прошли долгий путь от робкого знакомства с первыми материалами, приёмами и схемами до совершенствования собственного мастерства через находки и открытия, общение с единомышленниками, влюбленными в искусство вышивки.
Члены клуба самые активные участники городских, областных, всероссийских и международных выставок и мероприятий.
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