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Зимняя сказка

Выставка Клуба любителей вышивки «Северяночка» Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея

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События: Выставки.

В 2006 году в Мурманском областном Центре художественных ремёсел появился клуб вышивки «Северяночка».
Идея его создания родилась после выставки «Вышитая картина». Участниц объединил общий интерес и желание делиться опытом и вдохновением друг с другом.

За 13 лет мастера прошли долгий путь от робкого знакомства с первыми материалами, приёмами и схемами до совершенствования собственного мастерства через находки и открытия, общение с единомышленниками, влюбленными в искусство вышивки.

Члены клуба самые активные участники городских, областных, всероссийских и международных выставок и мероприятий.

Городской выставочный зал
c 11 декабря 2019 по 08 января 2020

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