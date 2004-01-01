Зимняя сказка

Новогодние каникулы закончились, но так не хочется отпускать это волшебное время. Участники ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» постараются продлить зимнюю новогоднюю сказку.

Юные артисты подарят мурманчанам и гостям города праздничный концерт, посвященный наступлению Нового года. В концерт войдут песни, посвященные Новому году и зиме.