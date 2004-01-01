139036

Зимняя сказка

Концерт коллективов «Горенка» и «Цветные сны»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Новогодние каникулы закончились, но так не хочется отпускать это волшебное время. Участники ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» постараются продлить зимнюю новогоднюю сказку.

Юные артисты подарят мурманчанам и гостям города праздничный концерт, посвященный наступлению Нового года. В концерт войдут песни, посвященные Новому году и зиме.

ДК им. С.М. Кирова
21 января
14:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90
Касса: 45-43-23

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?