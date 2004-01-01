Зимняя сказка
Концерт коллективов «Горенка» и «Цветные сны»
Концерт коллективов «Горенка» и «Цветные сны»
Новогодние каникулы закончились, но так не хочется отпускать это волшебное время. Участники ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» постараются продлить зимнюю новогоднюю сказку.
Юные артисты подарят мурманчанам и гостям города праздничный концерт, посвященный наступлению Нового года. В концерт войдут песни, посвященные Новому году и зиме.
Дополнительная информация: 45-17-90
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