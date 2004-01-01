Зимняя сказка

Выставка организована совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество». На ней представлены экспонаты, выполненные в технике фитодизайна, коллажи из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках.

Педагоги и участники Мурманской областной общественной организации «Природа и творчество» представят свои работы, жюри конкурса даст им оценку и наградит победителей.