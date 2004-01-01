Зимняя сказка
Выставка работ участников областного детского конкурса
Выставка работ участников областного детского конкурса
Выставка организована совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество». На ней представлены экспонаты, выполненные в технике фитодизайна, коллажи из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках.
Педагоги и участники Мурманской областной общественной организации «Природа и творчество» представят свои работы, жюри конкурса даст им оценку и наградит победителей.
Выставка авторских текстильных кукол Валентины Азаровой
Выставка изданий, посвященная Дню народного единства