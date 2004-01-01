146325

Зимняя сказка

Выставка работ участников областного детского конкурса 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Выставка организована совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество». На ней представлены экспонаты, выполненные в технике фитодизайна, коллажи из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках.

Педагоги и участники Мурманской областной общественной организации «Природа и творчество» представят свои работы, жюри конкурса даст им оценку и наградит победителей.

Областная научная библиотека
c 23 декабря 2018 по 23 января 2019

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?