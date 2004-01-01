Внимание! Собираем детей на «Зимние игры»!

Для ребят мы приготовили много подвижных игр на командообразование, развитие координации и реакции. Будет весело, полезно и интересно! Приносите с собой термосы с чайком, вкусняшки к столу, национальная одежда приветствуется!

Место проведения: рядом с базой отдыха «ОЗЕРКИ», г. Мурманск, берег озера Среднее (конечная остановка автобусов 11 и 29)