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Зимние игры

Детские спортивные игры на свежем воздухе

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События: Спорт, Игра.Возраст: Для всей семьи.

Внимание! Собираем детей на «Зимние игры»!

Для ребят мы приготовили много подвижных игр на командообразование, развитие координации и реакции. Будет весело, полезно и интересно! Приносите с собой термосы с чайком, вкусняшки к столу, национальная одежда приветствуется!

Место проведения: рядом с базой отдыха «ОЗЕРКИ», г. Мурманск, берег озера Среднее (конечная остановка автобусов 11 и 29)

Город Мурманск
27 января
12:00 - 15:00
Цены

Бесплатно

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