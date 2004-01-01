Зимние игры
Детские спортивные игры на свежем воздухе
Детские спортивные игры на свежем воздухе
Внимание! Собираем детей на «Зимние игры»!
Для ребят мы приготовили много подвижных игр на командообразование, развитие координации и реакции. Будет весело, полезно и интересно! Приносите с собой термосы с чайком, вкусняшки к столу, национальная одежда приветствуется!
Место проведения: рядом с базой отдыха «ОЗЕРКИ», г. Мурманск, берег озера Среднее (конечная остановка автобусов 11 и 29)
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47-ой массовый конкурс