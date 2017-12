Зимние фантазии в стиле...

Ограничения: 12+

Андрей Медведев – главный дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра. Прошёл замечательную школу, будучи гитаристом в оркестре Анатолия Бадхена.

Медведев – композитор, аранжировщик, сотрудничавший со многими петербургскими композиторами. Помимо исполнения оркестровых произведений, он очень тонкий аккомпаниатор таких известных артистов, как Лариса Луста, Сергей Захаров, Эдуард Хиль, Сергей Пенкин, Людмила Сенчина, Елена Ваенга, Сергей Рогожин и др. Неоднократно принимал участие в концертах Санкт-Петербургского конкурса исполнителей романса «Весна романса» и «Осень романса». Сотрудничал с Андреем Петровым в качестве аранжировщика и сейчас продолжает это сотрудничество, принимая участие в фестивале и конкурсе, носящем его имя.



В 1980-е годы принимал участие в музыкальных телевизионных программах «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонёк». Андрей Медведев – автор музыки к театральным постановкам, телевизионным программам, документальным кинофильмам. Как композитор сотрудничас с Ольгой Клименковой, Львом Алексеевым,Евгением Раевским и другими поэтами. Песни Медведева входят в репертуар Михаила Боярского, Игоря Скляра, Людмилы Сенчиной, Марины Капуро, Сергея Рогожина, Виталия Каратаева.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Программа концерта:

I отделение

Эль Бимбо

The Poet And Pendulum – Nightwish

Гранада, Последняя поэма

Эхо любви

Белой акации гроздья душистые

The World We Knew

Колыбельная из к/ф «Цирк» – Молчание

Devil’ Galop

Parlami d'amore, Mariu

Вернись в Сорренто

II отделение

Увертюра «Скорпионс»

Song From A Secret Garden

Нежность

Два стрижа

Песня о синей птице

So in love

Падам, падам

Sir Duke

Hallelujah

I Will Survive

Ва Банк

Игрушка из к/ф «Игрушка»

Hello, Dolly

Happy New Year