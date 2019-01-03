Зимние фантазии

Приглашаем мурманчан всех возрастов интересно, весело и с пользой провести свободное время.

3, 6 января в 13:00 и в 15:00 все желающие совершат мультимедийное путешествие по странам Европы, Азии и Африки под названием «Праздничный переполох, или с Новым годом». Участники игры ответят на занимательные вопросы, узнают много полезной информации, запасутся отличным настроением и желанием совершить новые путешествия. 12+

3 января в 14:00 приглашаем принять участие в турнире «Кинокарнавал» и викторине «С песней по жизни». Здесь можно посоревноваться в знаниях российского и зарубежного кинематографа и угадать мелодию из любимых фильмов. 12+

3 января в 14:00 семьи с детьми смогут стать участниками веселой викторины «В мире животных» или интеллектуальной игры «Компьютерные загадки». 6+

3,5 и 6 января в течение всего дня можно стать посетителем Art-галереи литературных героев. Это выставка книжных иллюстраций, по которым нужно угадать литературное произведение. 12+

5 и 6 января в 13:30 и в 16:00 состоится демонстрация работы маятника Фуко. Это самый большой за Полярным кругом математический маятник, с помощью которого можно увидеть суточное вращение Земли вокруг своей оси. 6+



6 января в 12:00 и в 14:00 пройдет турнир «Литературная дуэль». Это командное состязание на знание литературы, созданное на основе телевизионной игры «Сто к одному». Для победы команде понадобится не только эрудиция, но и скорость реакции. 12+