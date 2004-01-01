Зима. Спорт. Здоровье

Очень полезны для укрепления здоровья, развития силы, ловкости, выносливости зимние виды спорта и игры на свежем воздухе. Лыжи, санки, коньки, сноубординг – выбор зимних видов спорта велик и разнообразен. Кроме того, свежий воздух стимулирует обменные процессы в организме, поэтому польза от таких занятий поистине бесценна.

Каким видом спорта и почему стоит заняться зимой, чтобы укрепить здоровье и поднять себе настроение? Об этом вы узнаете из книг «Энциклопедия Олимпа. Зима», «Фигурное катание» В. Вальтрауда, а также из журналов «Физкультура и спорт».

Дети, которые занимаются зимними видами спорта, как правило, обладают более развитым и крепким телосложением, и отличаются выносливостью. О том, какие виды зимнего спорта наиболее безопасны и подходят детям разных возрастов, расскажут книги Л.В. Былеева «Подвижные игры», «Физкульт – ура! Книга будущих чемпионов» и др.

Занимаясь зимними видами спорта, нужно контролировать самочувствие. При длительном нахождении на открытом воздухе при низких температурах важно не допустить обморожения и ознобления. Литература о правильных методах закаливания организма для всей семьи содержится в разделе «Программа на зиму». Это такие книги как: «Здоровье в любой сезон и в любую погоду» В. В. Ярового, «Правильное закаливание детей от рождения до школы» Н. Бурцева и др.