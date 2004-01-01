136940

Зима близко

Ночной кошмар по мотивам «Игра престолов»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Далеко-далеко на севере стоит город, возведённый сто одну весну назад, который оберегает великая, семнадцати уровневая стена. С недавних пор во все семь королевств прилетели вороны с вестью о приближении великой зимы.

Стаи птиц улетели на юг, что бы больше не вернуться. С деревьев осыпалась последняя листва. Где-то на юге прошла весть, о королеве, претендующий на железный трон, которая называет себя матерью драконов. В битве за престол мы даже не заметили приближение настоящей угрозы.

Город погрузится во тьму, что бы возвестить о приближении самой длинной и холодной зимы. Panoramicbar «Седьмое пекло» представляет настоящую битву престолов. Под несокрушимый бит барабанов великого кхаласара сойдутся в битве семь королевств.

Ведущие ночи: Джейме ЛаннистерИ и Ходор.

Осторожно! Работают белые ходоки!

7 небо
28 октября
Цены

Резерв семи королевств: 70-88-77

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?