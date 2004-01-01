Зима близко

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Далеко-далеко на севере стоит город, возведённый сто одну весну назад, который оберегает великая, семнадцати уровневая стена. С недавних пор во все семь королевств прилетели вороны с вестью о приближении великой зимы.

Стаи птиц улетели на юг, что бы больше не вернуться. С деревьев осыпалась последняя листва. Где-то на юге прошла весть, о королеве, претендующий на железный трон, которая называет себя матерью драконов. В битве за престол мы даже не заметили приближение настоящей угрозы.

Город погрузится во тьму, что бы возвестить о приближении самой длинной и холодной зимы. Panoramicbar «Седьмое пекло» представляет настоящую битву престолов. Под несокрушимый бит барабанов великого кхаласара сойдутся в битве семь королевств.

Ведущие ночи: Джейме ЛаннистерИ и Ходор.



Осторожно! Работают белые ходоки!



