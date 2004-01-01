Журналу «Государство и право» - 90 лет

«Государство и право» - это ведущий ежемесячный научный журнал, посвящённый актуальным теоретическим и практическим проблемам юриспруденции и государственного права, вопросам конституции и законодательства Российской Федерации. Издается журнал с 1927 года под руководством Отделения общественных наук Российской Академии наук и только на русском языке. За многие годы своей работы он менял название несколько раз: «Революция права» (1927-1929 гг.), «Советское государство и революция права» (1930-1931 гг.), «Советское государство» (1932-1938 гг.), «Советское государство и право» (1939 г. - первая половина 1992 г.), «Государство и право» (вторая половина 1992 г. - по настоящее время), но всегда оставался авторитетным рупором отечественной юридической науки.

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора юридических наук; в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); зарегистрирован в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и в базе Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.

Главный редактор журнала - Алексей Станиславович Автономов, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН.

На выставке представлены журналы за несколько последних лет. Статьи отражают проблемы становления правового государства, права и свободы человека и гражданина, хронику научной жизни. Концептуальной характер публикаций, насыщенность их научной мыслью, являются стилем журнала, а определенный консерватизм, присущий изданию в стилистике и редакционной политике, подчеркивают его академический статус.

В фонде библиотеки журналы «Государство и право» хранятся с 1992 года.