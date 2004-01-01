Журналист, редактор, краевед

Станислав Наумович Дащинский – известный мурманский краевед, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» (с октября 1993 года – «Мурманский вестник»). Также он был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий.

Дащинский выпустил более десяти краеведческих и публицистических книг. Документальная повесть «Советские партизаны в Финской Лапландии» была переведена на финский язык. В научных журналах, сборниках, отдельных изданиях в России и за рубежом Станислав Наумович опубликовал около 50 научных трудов, главным образом по проблемам печати, войны и политических репрессий 1930–1950 х гг.

Главный труд его жизни – «Энциклопедия Кольского края», газетный вариант которой был опубликован в 1997-2000 годах в еженедельнике «Рыбный Мурман». Это поистине народная энциклопедия Кольского Севера. Материал для издания Станислав Наумович начал собирать еще в начале 1990-х годов. Тогда же вокруг него сформировался определенный круг авторов. Без гонораров, в тяжелейшие для страны годы они собирали бесценные краеведческие факты. Но выпустить заполярную энциклопедическую мозаику из этих фактов Станислав Дащинский не успел, он ушёл из жизни в мае 2002 года. Позже на основе этих материалов будет выпущен объёмный труд «Кольский Север».

На встрече коллеги Дащинского поделятся воспоминаниями об этом никогда не унывающем человеке. Студенты – будущие журналисты – узнают о деталях и нюансах своей будущей профессии.