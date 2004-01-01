Жуча
Гастроли Тамбовского государственного театра кукол
Гастроли Тамбовского государственного театра кукол
«Жуча» – это добрая и смешная история, в которой много интерактива и игровых моментов. Главный герой – милый и наивный плюшевый песик, который мечтает, чтобы у него появились маленькие и забавные щеночки. Что из этого получилось, зрители узнают, посмотрев наш спектакль.
Режиссер-постановщик: Амела Вученович
Художник-постановщик: Елена Угловская
Подбор музыки: Амела Вученович
В спектакле заняты: Евгения Бурцева, Елена Кулманбетова.
Продолжительность: 50 минут (с антрактом)
250-275 р.
Комедия положений по пьесе драматурга и сценариста Александра Коровкина
Спектакль для самых маленьких по мотивам сказки Шарля Перро