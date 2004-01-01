Ограничения: 0+

«Жуча» – это добрая и смешная история, в которой много интерактива и игровых моментов. Главный герой – милый и наивный плюшевый песик, который мечтает, чтобы у него появились маленькие и забавные щеночки. Что из этого получилось, зрители узнают, посмотрев наш спектакль.

Режиссер-постановщик: Амела Вученович

Художник-постановщик: Елена Угловская

Подбор музыки: Амела Вученович

В спектакле заняты: Евгения Бурцева, Елена Кулманбетова.

Продолжительность: 50 минут (с антрактом)