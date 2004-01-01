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Жуча

Гастроли Тамбовского государственного театра кукол

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События: Спектакли, Гастроли.

«Жуча» – это добрая и смешная история, в которой много интерактива и игровых моментов. Главный герой – милый и наивный плюшевый песик, который мечтает, чтобы у него появились маленькие и забавные щеночки. Что из этого получилось, зрители узнают, посмотрев наш спектакль.

Режиссер-постановщик: Амела Вученович

Художник-постановщик: Елена Угловская

Подбор музыки: Амела Вученович

В спектакле заняты: Евгения Бурцева, Елена Кулманбетова.

Продолжительность: 50 минут (с антрактом)

Театр кукол
20 апреля
13:00
21 апреля
12:00
14:30
Цены

250-275 р.

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