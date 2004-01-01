В экспозиции будет представлено 4 работы.

Жорж Брак вместе с Пикассо является создателем кубизма. Родился 13 мая 1882 в Аржантёй (департамент Сена и Уаза) в семье художника-декоратора. В 1900–1901 учился в Технической школе в Париже. В 1902–1904 посещал занятия в Школе изящных искусств и в академии Эмбера, музеи и частные коллекции.

В 1908–1914 Брак и Пикассо работали в тесном сотрудничестве, развивая принципы нового художественного направления. В 1912 они начали работать в технике коллажа и аппликации и увлеклись обратным процессом – синтезированием объектов из разнородных элементов. Значительным вкладом Брака в творческий процесс стало использование надписей и различных декоративных техник.

В 1920-е годы элементы кубизма постепенно исчезают из произведений Брака, он использует больше изобразительных мотивов. В конце 1920-х годов Брак отказался от ярких живописных эффектов и продолжил эксперименты с формой и цветом; он писал морские виды, купальщиц, неоклассические мотивы и головы с двойным профилем. В 1930–1940-е годы Брак писал натюрморты и композиции в интерьере, иногда с музыкантами, натурщиками и художниками, а иногда – вовсе лишенные человеческих фигур

Брак создал много рисунков, гравюр и скульптурных произведений, но главное место в его творчестве занимала живопись. Умер Брак в Париже 31 августа 1963.