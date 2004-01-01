Жизнь стоит того, чтобы жить

Онкологические заболевания – древнейший и сильный враг человечества. История борьбы с ним насчитывает более 3000 лет. В последние годы медицина достигла значительных успехов в борьбе с этим недугом, и страшное слово «рак» уже не воспринимается как приговор. Составляющие успеха – профессионализм медиков и воля пациентов к жизни.

Книга известного американского онколога Сиддхартха Мукерджи «Царь всех болезней: биография рака» переведена на 33 языка и удостоена большого количества премий. Эта книга – попытка проникнуть в суть бессмертной болезни, постичь ее природу, развеять окутывающую ее завесу тайны».

«Победить рак» - так назвала свое новое расследование известная журналистка Катерина Гордеева. В этой истории, как пишет автор, многое похоже на детектив, только наоборот: убийца уже известен, а единственный способ остановить его еще надо найти. В книгу вошли истории людей, которых коснулось это заболевание, интервью с врачами, учеными.

Следующая книга написана женщиной, которая не один год боролась с раком груди и сумела победить. Дарья Донцова написала множество историй, стала популярной писательницей и описала в книге «Я очень хочу жить» свой личный опыт борьбы с раком.

Эти и другие издания о борьбе с раком представлены на выставке