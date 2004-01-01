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Жизнь – прекрасный миг

Концерт ансамбля танца «Радость»

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События: Концерты.

Концертная программа, под названием «Жизнь – прекрасный миг» будет полностью посвящена  творческому наследию  любимого педагога,  прекрасного балетмейстера, Евгения Кораблева. Вот уже пять лет его нет с нами, но о нем помнят  все, кто  знал, работал с ним, кого  он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни. 

На сцене, в честь 70-летия мастера, вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости», первые исполнители постановок Е.А. Кораблева, и совсем юные танцоры. В программе примет участие Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, в прославленном коллективе которого балетмейстер начинал свою деятельность.

Зажигательная «Цыганская сюита», трогательная военная композиция «Как молоды вы были…», танцевальная картинка «За околицей», «Русский перепляс» и многие другие хореографические постановки Евгения Кораблева будут представлены мурманчанам на сцене заполярной «Кировки».

Каждый раз концерты Залуженного коллектива народного творчества Ансамбля танца «Радость» очень интересны и зрелищны, но этот обещает быть особенным!

ДК им. С.М. Кирова
19 ноября
15:00
Цены

Дополнительная информация: 8 (8152) 45-17-90
Касса: 8 (8152) 45-43-23

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