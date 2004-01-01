Концертная программа, под названием «Жизнь – прекрасный миг» будет полностью посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера, Евгения Кораблева. Вот уже пять лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни.

На сцене, в честь 70-летия мастера, вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости», первые исполнители постановок Е.А. Кораблева, и совсем юные танцоры. В программе примет участие Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, в прославленном коллективе которого балетмейстер начинал свою деятельность.

Зажигательная «Цыганская сюита», трогательная военная композиция «Как молоды вы были…», танцевальная картинка «За околицей», «Русский перепляс» и многие другие хореографические постановки Евгения Кораблева будут представлены мурманчанам на сцене заполярной «Кировки».

Каждый раз концерты Залуженного коллектива народного творчества Ансамбля танца «Радость» очень интересны и зрелищны, но этот обещает быть особенным!