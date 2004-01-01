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Жизнь прекрасна!

Хиты эстрады ХХ века в инструментальной аранжировке

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта:

Эдит Пиаф – «Жизнь в Розовом Цвете», «Падам,Падам», «Я ни о чём не жалею»
ABBA – «Happy New Year», «The Winner Takes It All»
Селин Дион – «My Heart will go on» 
Элвис Пресли – «Only You», «Strangers in the Night» 
Жорж Гарваренц – «Вечная Любовь»
Эннио Морриконе – «Chi Mae»
Франсис Лей – «Мелодия»
Пол Маккартни – «Yesterday»
Консуэло Веласкес – «Besame Mucho» 

Исполнители.

«Мурманск-классик-квинтет» в составе:

Дмитрий Гилев – скрипка

Евгений Попов – скрипка

Марина Письменская – альт

Екатерина Охраминская – виолончель

Елена Лебедева – фортепиано

Филармония
24 декабря
17:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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