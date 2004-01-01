Жизнь прекрасна!
Хиты эстрады ХХ века в инструментальной аранжировке
Хиты эстрады ХХ века в инструментальной аранжировке
Программа концерта:
Эдит Пиаф – «Жизнь в Розовом Цвете», «Падам,Падам», «Я ни о чём не жалею»
ABBA – «Happy New Year», «The Winner Takes It All»
Селин Дион – «My Heart will go on»
Элвис Пресли – «Only You», «Strangers in the Night»
Жорж Гарваренц – «Вечная Любовь»
Эннио Морриконе – «Chi Mae»
Франсис Лей – «Мелодия»
Пол Маккартни – «Yesterday»
Консуэло Веласкес – «Besame Mucho»
Исполнители.
«Мурманск-классик-квинтет» в составе:
Дмитрий Гилев – скрипка
Евгений Попов – скрипка
Марина Письменская – альт
Екатерина Охраминская – виолончель
Елена Лебедева – фортепиано
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Трибьют «Сектор газа»
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