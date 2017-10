Жизнь прекрасна!

Ограничения: 12+

Программа концерта:



Эдит Пиаф – «Жизнь в Розовом Цвете», «Падам,Падам», «Я ни о чём не жалею»

ABBA – «Happy New Year», «The Winner Takes It All»

Селин Дион – «My Heart will go on»

Элвис Пресли – «Only You», «Strangers in the Night»

Жорж Гарваренц – «Вечная Любовь»

Эннио Морриконе – «Chi Mae»

Франсис Лей – «Мелодия»

Пол Маккартни – «Yesterday»

Консуэло Веласкес – «Besame Mucho»



Исполнители.

«Мурманск-классик-квинтет» в составе:

Дмитрий Гилев – скрипка



Евгений Попов – скрипка

Марина Письменская – альт



Екатерина Охраминская – виолончель



Елена Лебедева – фортепиано