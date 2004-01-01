Жизнь плюс кошка – это удивительное сочетание

«Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой». Эти слова австралийской поэтессы Пэм Браун очень точно характеризуют выставку, которая проходит в зале литературы по искусству.

Это очередная экспозиция из цикла «Анималистический жанр в искусстве». Анималистический жанр – вид изобразительного искусства, основным мотивом которого является изображение животных. Кроме живописи и графики, анимализм часто применяется в скульптуре, фотографии, декоративном и прикладном искусстве.

В рамках цикла ранее уже были представлены изображения и фигурки самых различных животных. На этот раз автор коллекции – Ольга Фролова - представляет разнообразные статуэтки кошек. Ольга Николаевна – мурманчанка, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки.

Первый экспонат появился в коллекции в 1994 году. Сейчас собрание насчитывает около 300 фигурок, выполненных из стекла, керамики, дерева, металла, меха и др., а также живописные изображения. Фигурки привезены из разных городов России, а также из Таиланда, Канады, Украины, Швеции.