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Жизнь кино и песни

Творческий вечер Сергея Степанченко

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События: Концерты, Творческие вечера.

Народный артист России, Сергей Степанченко - актер театра и кино, музыкант, представит зрителю очень душевную программу, в рамках которой прозвучат шлягеры, авторские песни, и, конечно, песни «нашего двора».

Любимые и оттого бессмертные произведения, легкие и серьезные, шуточные и пронзительные в блестящем артистичном исполнении, а также искрометный юмор и актерские байки – не оставят зрителя равнодушным и подарят целую россыпь добрых эмоций.

ДК им. С.М. Кирова
14 октября
19:00
Цены

800-1800 руб.

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