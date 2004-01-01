Жизнь кино и песни

Народный артист России, Сергей Степанченко - актер театра и кино, музыкант, представит зрителю очень душевную программу, в рамках которой прозвучат шлягеры, авторские песни, и, конечно, песни «нашего двора».

Любимые и оттого бессмертные произведения, легкие и серьезные, шуточные и пронзительные в блестящем артистичном исполнении, а также искрометный юмор и актерские байки – не оставят зрителя равнодушным и подарят целую россыпь добрых эмоций.