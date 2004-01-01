Ограничения: 12+

Утёсов Леонид Осипович – легенда советской эстрады. Он известен как певец, актер, чтец и поэт. Многогранная личность артиста и неподражаемая манера игры сделала его культовой персоной советской эпохи.

«У самовара, я и моя Маша…»., «У Черного моря…»., «Дорогие мои москвичи…»… Эти аккорды из его песен знакомы нам с детства! Мы полюбили эти мелодии, которые стали настоящими хитами всех времен! А фильм «Веселые ребята», в котором Леонид Утесов снялся вместе с музыкантами своего оркестра, стал визитной карточкой того времени и до сих пор неимоверно популярен в наши дни!

Артисты Мурманского областного театра кукол решили вспомнить те далекие времена – советскую эпоху – и провести творческий вечер «Жизнь как песня», в котором прозвучат композиции Леонида Осиповича.

Мы приглашаем всех в Мурманский областной театр кукол на театральный вечер, посвященный творчеству этого замечательного артиста! Вместе с актерами вы окунетесь в прошлое нашей страны, почувствуете все его великолепие, вспомните о самых горьких годах – Великой Отечественной войне, а также насладитесь великолепными песнями Леонида Утесова в исполнении актеров театра кукол Мурманска!

Автор идеи: артистка Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова

Художник: Ольга Преснякова

Концертмейстер: Петр Макаров.