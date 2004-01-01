Жизнь и обычаи современной Бразилии

Участники встреч в «Школе Колумбов» делятся впечатлениями от посещения той или иной страны, а также обсуждают самые интересные книги о путешествиях по странам и континентам. Девиз «Школы» - «Путешествия реальные, путешествия литературные».

Переводчик с португальского и английского Анастасия Стронгина расскажет участникам встречи о жизни и обычаях современной Бразилии: национальных блюдах, музыке, литературе, кинематографе, карнавале. Приведет любопытные факты из жизни бразильцев. Слушатели смогут выучить некоторые фразы на португальском языке для повседневного общения. Издания из фонда библиотеки, посвященные этой солнечной стране, станут дополнением к теме встречи.