Жизнь без улыбки – просто ошибка!

Умение посмеяться над собой – отличный способ быстрее справиться со стрессом и переживаниями. Чувство юмора создает позитивное душевное состояние, делает человека счастливее и успешнее в жизни, позволяет ярче воспринимать происходящее.

На выставке вы сможете увидеть лучшие юмористические книги всех времен и народов. Вы найдете здесь жемчужины юмора – издания Чарльза Диккенса и Антона Чехова, Марка Твена, Джерома Кларки Джерома и Ярослава Гашека, О. Генри и Джорджа Бернарда Шоу, Пелама Вудхауса и Джеральда Даррелла, Ильфа и Петрова, Тэффи и Аркадия Аверченко, Сергея Довлатова, Мартти Ларни, Арто Паасилинны и Тонино Бенаквисты, знаменитые романы Уинстона Грума о Форресте Гампе.

Юмористическую фантастику представляют Аркадий и Борис Стругацкие, Дуглас Адамс и Терри Пратчетт; искрометную поэзию – Леонид Филатов, Игорь Губерман, Владимир Вишневский, Игорь Иртеньев.

Среди любимых читателями современных произведений – книги удивительного жизнелюбия Наринэ Абгарян, самоирония и спокойное, добродушное отношение к житейским неурядицам от рижского сантехника Славы Сэ, мудрые и смешные рассказы Натальи Волнистой.

Юмор лечит недуги и спасает от депрессии. Приходите за этим «лекарством» в библиотеку!