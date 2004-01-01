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Двухактный балет «Жизель» – это фантастическая история, созданная композитором Адольфом Аданом по легенде, пересказанной Генрихом Гейне.

В свою книгу «О Германии» Генрих Гейне вписал старинную славянскую легенду о вилисах – девушках, которые погибли от несчастной любви и по ночам встают из своих могил, чтобы губить бредущих в ночи молодых мужчин. Таким образом, они мстят за свои загубленные жизни. Именно эта легенда и стала основой для либретто балета «Жизель».

Граф Альберт и крестьянка Жизель любят друг друга, но у Альберта есть невеста. Девушка узнаёт об этом и умирает от горя, после чего становится вилисой. Альберт приходит ночью на могилу возлюбленной, и его окружают вилисы. Ему грозит смерть, но появившаяся тень Жизели, сохранившей самоотверженную любовь, защищает и спасает Альберта от гнева вилис. С первыми лучами восходящего солнца исчезают белые призраки-вилисы. Исчезает и лёгкая тень Жизели, но сама она всегда будет жить в памяти Альберта как вечное сожаление о потерянной любви – любви, которая сильнее смерти.